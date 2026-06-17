Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden anlamlı bir mesaj yayımladı.

Mesajında toprak ve suyun gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslar olduğuna dikkat çeken Duran, çölleşme ve kuraklığın sadece çevresel bir sorun olmadığını, aynı zamanda üretimi, gıda güvenliğini ve yarınları da doğrudan tehdit eden küresel bir sınama olduğunu ifade etti.

Doğal kaynakları korumanın ve tabiata sahip çıkmanın önemini hatırlatan İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin yeşil alan vizyonuna dair şu kararlılık mesajını paylaştı:

" Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğiyle milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması, bu konudaki kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biridir. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir gelecek için toprağımıza, suyumuza ve tabiatımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız."