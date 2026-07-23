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Kaynak: Haber Merkezi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrailli bir bakanın aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

AÇIKLAMASI

“İsrailli bir bakanın, beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini hedef alan hiçbir girişim kabul edilemez.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Kudüs’ün tarihî ve hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik bu tür tek taraflı adımları, bölgedeki gerilimi daha da artırmakta ve kalıcı barış umutlarına zarar vermektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade ettiği üzere, Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın tarihî statüsünün korunması yalnızca bölgesel değil, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının meşru haklarını ve Kudüs’ün uluslararası hukuk temelindeki haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”