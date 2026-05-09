TRT tarafından düzenlenen NEXT TRT 2026 etkinliğinde gençlerle buluşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijitalleşmenin ve yapay zekanın küresel güç dengelerini nasıl temelden sarstığına dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Günümüzde teknolojinin sadece bir kolaylık aracı olmadığını, aynı zamanda askeri ve jeopolitik bir üstünlük mücadelesine dönüştüğünü belirten Duran, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin yayımladığı manifestoların, devlet-sermaye iş birliğiyle toplumu şekillendirme arzusunu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

"KARARLARI CHATGPT’YE Mİ BIRAKACAĞIZ?"

Yapay zekanın sunduğu imkanların tıp ve üretim gibi alanlarda devrim yarattığını kabul eden Duran, asıl tehlikenin "insan olmanın özüne" dair kararların algoritmalara devredilmesi olduğunu söyledi. Gelecekte zihinlere takılacak çiplerle dil öğrenmenin mümkün olabileceğini ancak bu durumun bilinç ve vicdan kaybı riskini beraberinde getirdiğini hatırlatan Duran, gençleri "yarı makineleşmiş ve zihni kontrol edilen bireyler" olmamaları konusunda uyardı.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL MESAJI

Dünyanın çok kutuplu bir yapıya evrildiğini ve büyük güçlerin teknolojik hegemonya kurmaya çalıştığını dile getiren Duran, Türkiye'nin rolünü şu sözlerle tanımladı:

"Türkiye gibi orta büyüklükte görünen ama dünyaya verecek güçlü bir mesajı olan ülkeler, bu teknolojik yarışta öne çıkarak insanlığın geleceği adına söz söylemelidir. Bu sadece bir söylem değil; Libya'dan Karabağ'a, Gazze'den Afrika'ya kadar adaleti savunan somut bir eylem planıdır."

GAZZE: BATI’NIN ÇÖKEN DEĞERLER SİSTEMİ

Konuşmasında Gazze’de yaşanan soykırıma da değinen Duran, bu sürecin Batı’nın "liberal değerler" söyleminin iflas ettiğini gösterdiğini belirtti. Buna karşın dünya genelinde, özellikle genç nesiller arasında yükselen Filistin duyarlılığının geleceğe dair umut verdiğini vurguladı.

"KRİZLER ÇAĞINDA İNSAN KALMAK"

Etkinlikte söz alan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise dijital platformların insanların dikkatini birer meta haline getirdiğine dikkat çekti. Sobacı, "Krizler çağında insan kalabilmek" için algoritmaların yönlendirmesine karşı dirençli bir medya okuryazarlığının şart olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nın "Hakikat Temelli İletişim Ekosistemi" hedefi doğrultusunda, dezenformasyonla mücadelenin ve dijital bilincin artırılmasının Türkiye’nin öncelikli vizyonu olduğu kaydedildi.