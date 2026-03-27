İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, Beşiktaş’ta düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) açılışında iletişimin medyadan dijitale, kültürden kamu diplomasisine kadar uzanan geniş etki alanına sahip olduğunu vurguladı. Duran, “Bu alanı yönetenler sadece gündemimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi de belirliyor. Doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgiye dayalı bir iletişim ekosistemi inşa etmek temel önceliğimizdir” dedi.

Zirvede “Uluslararası Sistemde Kırılma: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı” temasıyla güncel stratejik iletişim meselelerinin ele alınacağını ifade eden Duran, uluslararası düzenin, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan normlardan uzaklaştığını ve yeni bir dünya düzenine geçiş sürecinde olduğumuzu söyledi. Dünyada belirsizlik ve güvensizlik hakimken, güç kullanımının diplomasiye göre öncelik kazandığını belirten Duran, bu durumun normlar ve değerler alanında ciddi yıkıcı etkiler yarattığını kaydetti.

Duran, bölgesel krizler ve çatışmalarda hakikatin sistematik olarak aşındığını, dezenformasyonun yalnızca bilgi sorunu değil, ulusal ve küresel bir tehdit olduğunu vurguladı. Gazze örneğini vererek, uluslararası hukukun işletilmemesi ve sivillere yönelik saldırıların medyada çarpıtılmasıyla hakikatin gizlendiğini dile getirdi. Teknolojik dönüşümün krizlerin etkisini artırdığını, yapay zeka ve dijital manipülasyon araçlarının gerçeği çarpıttığını belirtti.

Türkiye’nin krizlerde taraf değil, barış ve istikrarın yanında konumlandığını söyleyen Duran, Suriye, Irak ve Ukrayna’daki diplomatik çabaları örnek gösterdi. “Konvansiyonel savaşların yeniden gündeme geldiği bir dönemde diplomasiyi ve diyaloğu önceliklendirmeye devam edeceğiz. Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık mekanizmalarıyla taraflar arasında köprüler kuruyoruz” dedi.

Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin 2022’den bu yana binlerce yanıltıcı içeriği tespit ettiğini, bülten ve almanaklarla kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, hakikatin korunmasının devletler ve teknoloji şirketleri için bir sorumluluk olduğunu söyledi.

STRATCOM 2026 Zirvesi’nin iletişimde adaletin, küresel barış ve güvenin teminatı olacağını ifade eden Duran, ulusal ve uluslararası paydaşları hakikatin yanında durmaya davet etti.

Zirve, yarın sona erecek.