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Kaynak: AA

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, felakette hayatını kaybeden vatandaşları anarak taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda depremde yaşamını yitirenleri andı.

"17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."