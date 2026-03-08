Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Hayata Dokunan Kadınlar" isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. İletişim Başkanı Duran, açılışta konuşma yaptı.

Kadın emeğinin tarihsel dönüşümüne değinen Duran, "Kadının onuru, emeği ve toplumsal kıymeti bizim için modern bir hak arayışının ötesinde, medeniyetimizin temel değerleri arasında yer alan köklü bir anlayışın ifadesidir. Kültürümüzde kadın, toplumu kuran ve dönüştüren asli bir öznedir" diye konuştu.

Cumhuriyet ile kadınların seçme ve seçilme hakkına birçok Batı ülkesinden önce kavuştuğunu hatırlatan Duran, ancak geçmişte kadınların inançları nedeniyle eğitim ve iş hayatından dışlandığı dönemlerin de yaşandığını anımsattı.



Kadının güçlenmesi ile ailenin güçlenmesinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu ifade eden Duran, şiddetten arındırılmış bir hayat ve ekonomik güvencenin önemine de dikkati çekti.