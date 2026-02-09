Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığında düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde konuşma yaptı. Duran, bugün, yaşadıkları o büyük imtihanın üzerinden geçen 3 yılın muhasebesini yapmak, afetlere karşı hafızaları diri tutmak ve Türkiye'nin geleceğine dair ortak perspektiflerini paylaşmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yerine göreve gelen İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Türkiye’nin afet sonrası sürecini “diriliş ve dayanışma hikâyesi” olarak nitelendirdi.

Duran, bu buluşmanın, yaşanan acıları unutmadan geleceğe yürüyebilmenin ve umudu büyütebilmenin bir ifadesi olduğunu vurgulayarak, 6 Şubat 2023 sabahı yaşanan depremlerin Türkiye tarihinin en ağır sınavlarından biri olduğunu hatırlattı.

DEPREMZEDELERE SABIR DİLEDİ

Depremlerin 11 ilde büyük yıkıma yol açtığını belirten Duran, yaklaşık 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiğini, 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 107 bini aşkın kişinin yaralandığını ifade etti. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Duran, yakınlarını kaybeden depremzedelere sabır ve metanet temennisinde bulundu.

'DEVLET VE MİLLET OMUZ OMUZA SAHADAYDI'

6 Şubat sonrası sürecin, devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Duran, ilk andan itibaren devletin tüm imkânlarıyla sahaya indiğini söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin ve vatandaşların büyük bir fedakârlıkla yardım seferberliğine katıldığını ifade eden Duran, “Bu felaketin üstesinden teknik kapasitemizle olduğu kadar vicdanımız ve dayanışma ruhumuzla geldik” dedi.

Yeniden inşa sürecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde geçici çözümlerle sınırlı kalmadığını vurgulayan Duran, sürecin kalıcı ve kapsayıcı bir çerçevede yürütüldüğünü kaydetti.

'455 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ'

Türkiye’nin insan merkezli bir yaklaşımla dünyaya örnek olduğunu belirten Duran, sürecin yalnızca binaların yeniden yapılmasından ibaret olmadığını ifade etti.

Bugüne kadar 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Duran, depremden etkilenen şehirlerin yeni standartlara ve yeni bir çehreye kavuştuğunu söyledi. Bu sürecin sosyal adaletin, ekonomik direncin ve toplumsal iyileşmenin yeniden tesisini de kapsadığını belirtti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE

Afet dönemlerinde doğru bilginin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Duran, deprem sonrası süreçte yoğun bir dezenformasyonla mücadele ettiklerini söyledi. İletişim Başkanlığı olarak yaklaşık 200 dezenformatif içeriğe müdahale edildiğini belirten Duran, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda CİMER Deprem Acil Uygulaması’nın devreye alındığını, 1,7 milyon başvurunun takip edilerek çözüme kavuşturulduğunu, CİMER Çağrı Merkezi’nin ise 3 ay boyunca 220 binden fazla çağrıya yanıt verdiğini aktardı.

‘DİRİLİŞ VE BAŞARI HİKAYESİ’

Duran, uluslararası basın mensuplarına da rehberlik ettiklerini belirterek, 2024’ten bu yana 26 ülkeden 366 gazetecinin deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmalarını yerinde inceleme imkânı bulduğunu söyledi.

“Bu, milletimizin diriliş ve başarı hikâyesidir” diyen Duran, yapılan çalışmaların tüm dünya tarafından takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

ASRIN FELAKETİNİN 3. YILI: İNŞA VE İHYA ÇALIŞMALARI

Konuşmasında yeni yayımlanan “Asrın Felaketinin 3. Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları” kitabına da değinen Duran, eserin takdim yazısının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kaleme alındığını söyledi.

Kitapta, 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmaların yanı sıra küresel afetler, detaylı veriler, infografikler ve sağlık, eğitim, ekonomi, sosyal hizmetler ile iletişim alanlarındaki faaliyetlerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığını ifade etti.

Duran, afet haberciliği alanında etik standartların güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara da değinerek, iletişim fakülteleri için uluslararası geçerliliğe sahip afet haberciliği müfredatları hazırlandığını söyledi.

Sağlıklı bir iletişim ortamının afet zamanlarında ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizen Duran, sürece katkı sunan tüm kurumlara, kamu çalışanlarına, akademisyenlere, medya mensuplarına ve vatandaşlara teşekkür etti.