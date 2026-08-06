Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki sosyal ve sportif yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. Kent genelinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında, Atatürk Mahallesi'nde inşası başarıyla tamamlanan 3 katlı modern spor salonu düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. İlçedeki 14'üncü spor salonu olma özelliğini taşıyan bu dev tesis; çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik geniş yelpazedeki sportif faaliyetlerin yanı sıra çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

ATATÜRK MAHALLESİ'NE MODERN SPOR KOMPLEKSİ

Atatürk Mahallesi sakinlerinin spor ve sosyal aktivite ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verecek şekilde tasarlanan yeni tesis, donanımlı yapısıyla dikkat çekiyor. Toplamda 3 kattan oluşan kompleks içerisinde fitness alanları, grup egzersiz salonları, çocuklara özel sportif eğitim parkurları ve mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği sosyal alanlar bulunuyor. Tesis, uzman eğitmenler eşliğinde sunulacak programlarla her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı ve sağlıklı yaşam kültürünü ilçe geneline yaymayı hedefliyor.

BAŞKAN ALPER YEĞİN: "SANCAKTEPE İÇİN GURUR GÜNÜ"

Açılış töreninde vatandaşlara seslenen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçeye kazandırılan her eserin arkasında büyük bir emek ve kararlılık olduğunu ifade etti. Mücadele vurgusu yapan Başkan Yeğin, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Sancaktepe için yine güzel bir gün. Keyifle, gururla, onurla sürdürdüğümüz mücadelenin Sancaktepe halkına kıymetli bir eseri kazandırdığı bir gün. Her gün ayrı bir sıkıntıyla, ayrı bir zorlukla mücadele ediyoruz; daha fazla mücadele edeceğiz. Çok çalıştık, çok gayret gösterdik, ömrümüzün yarısını bu işlere harcadık ve kazandık. Halkın oylarıyla buralara geldik, halkın desteğiyle burada duruyoruz.”

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin çehresini değiştiren projelere imza attıklarını vurgulayan Başkan Alper Yeğin, Sancaktepe'nin Türkiye genelinde en fazla kreşe sahip ilçe konumuna ulaştığını açıkladı. Verilen hizmetlerin rakamsal detaylarını paylaşan Yeğin, kreş sayısını 5'ten 17'ye çıkararak ailelere ve çocuklara dev bir destek sağladıklarını belirtti. Spor alanında da benzer bir ivme yakalandığına değinen Yeğin, mahalle spor salonları ve fitness salonları olarak bilinen tesislerin sayısını 9'dan 14'e yükselterek ilçeye 5 yeni salon daha eklediklerinin altını çizdi.

Sancaktepe Belediyesi'nin hizmet hamlesi yalnızca spor salonları ve kreşlerle sınırlı kalmadı. İlçe halkının sosyal yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda, daha önce 4 olan sosyal tesis sayısı yapılan yeni yatırımlarla 14'e ulaştırıldı. Sağlık alanında da önemli sorumluluklar üstlenen belediye, mahalle sakinlerinin en kaliteli sağlık hizmetine kolayca ulaşabilmesi amacıyla tam teşekküllü 7 adet Aile Sağlığı Merkezi inşa ederek anahtarlarını İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.

Ayrıca Yenidoğan Merkez'de açılan semt polikliniği sayesinde bir yıl içerisinde tam 30 bin vatandaş tamamen ücretsiz sağlık hizmetinden yararlandı. Vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebilmesi için yeşil alan miktarı iki katına çıkarılarak 250 bin metrekareden 500 bin metrekareye yükseltildi. Bu kapsamda 10 bin metrekareden büyük bir alan üzerinde tam 12 adet spor parkı ilçeye kazandırıldı.

İlçedeki açık alan ve rekreatif yaşam kalitesini güçlendiren projeler arasında koru parklar ve modern yürüyüş yolları ön plana çıkıyor. Sancaktepe Belediyesi, 2 kilometre uzunluğunda ve 50 bin metrekarelik geniş yeşil alana sahip Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu'nu vatandaşların kullanımına sundu. Bunun yanı sıra Abdurrahmangazi Mahallesi'nde Samandıra Koru Parkı, Paşaköy'de Paşaköy Koru Parkı ve Sarıgazi Mahallesi'nde Sarıgazi Koru Parkı gibi devasa yeşil alan projeleri de tamamlanarak komşuların hizmetine açıldı.

İlçenin her bir köşesine adil ve kaliteli hizmet ulaştırma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediye bünyesinde görev yapan 2 bin 700 mesai arkadaşıyla birlikte gece gündüz demeden Sancaktepe halkına hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Kent genelinde birçok farklı alanda yeni projelerin hazırlıklarının devam ettiğini müjdeleyen Başkan Yeğin, Sancaktepe'yi her alanda öncü bir ilçe haline getirmekte kararlı olduklarını yineledi.