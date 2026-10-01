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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik’te görev yapan ilçe müftüleri, İl Müftüsü Yusuf Dikmen’i makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Gerçekleştirilen ziyarette ilçe müftüleri, Yusuf Dikmen’e hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

İl Müftüsü Yusuf Dikmen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçe müftülerine nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Dikmen, ilçe müftülerine görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyerek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.