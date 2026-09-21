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Kaynak: İHA

Elazığ’ın Keban ilçesinde koruma altında yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, ilçe merkezine oldukça yakın noktalarda ortaya çıktı. Sarp ve kayalık arazide sürü halinde ilerleyen dağ keçilerini fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Zaman zaman ilçe merkezine yakın yamaçlarda görülen ve çevre sakinlerinin yoğun ilgisini çeken canlılar, bir süre bölgede beslendikten sonra gözden kayboldu.