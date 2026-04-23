Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 13 Mart’ta hayata gözlerini yumdu.

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Twitter hesabından 2023 yılında paylaştığı video gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığı videoda Ortaylı, "Atatürk nasıl bir gençlik istiyordu? Bu çok açık. “Andımız”da cevabı var: “Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.” Neden kaldırdı anlamış değiliz. Sizlere İyi bayramlar diliyorum ve andımızdaki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum" notunu düşmüştü.

"ANDIMIZ'DAKİ DEYİŞLERİ UNUTMAMANIZI TEMENNİ EDİYORUM"

Ortaylı videoda şunları söyledi:

"23 Nisan Atatürk'ün Meclis'i kurduğu, modern Türkiye'nin devlet ve hükümet teşkilatının temellerini attığı, ilk oturumunun yapıldığı gündür. O yüzden bunu çok şuurlu olarak çocuklara hediye etti. Bütün Cumhuriyet boyunca hem tıp alanında hem eğitim alanında çocuklar için çok şeyler yaptık. Büyük başarılar sağladık. Yeni nesillerin iyi yetişmeleri için çok büyük işler becerildi. İyi öğretmenler yetiştirildi. Köylerin okullarına gidildi ama aynı dönemde de maalesef devamlılık isteyen bu hizmetlerin hepsinde bir kalite ve hedef değişikliği görüldü. Bugün Türk Milli Eğitim Bakanlığı hiç de 1920'lerin, 30 ve 40'ların bakanlığı konumunda değil. Bu sırf bugünkü idarenin kusuru da değil. Çok uzun bir zaman bazı şeyler yerine getirilemiyor. 1960- 70'lerden beri hem doğum kontrolünde hem çocuk sağlığı, çocuk ölümleri konusunda büyük başarılar sağladık ama o çocukların yetiştirilmesi, mesleğe ve hayata atılması, üniversitelere geçişleri konusunda aynı başarıyı sağlayamıyoruz.

Anlaşılmayan işlerden birisi. Atatürk 23 Nisan günü Türk çocuklarına ne derdi? Nasıl olmalarını isterdi? Bu çok açık. Muamma değil. 'Andımız'da bu vardır; 'Türk’üm, doğruyum, çalışkanım. Yasam büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek. Yurdumu, ulusumu özümden çok sevmektir.' Bu andın kaldırılması, bizim çocukluğumuzdan beri tekrarladığımız ve ezberlesek de içinde bir anlam bulduğumuz sloganlardan biridir. Bunun niye kaldırıldığını anlamış değilim. Size iyi bayramlar diliyorum ve Andımız'daki deyişleri unutmamanızı temenni ediyorum."