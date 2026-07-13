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Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kişisel eşyalarının satışa çıkarıldığı iddiaları gündem oldu. Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, sosyal medyada yapılan eleştirilerin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bazı haberlerde Tuna Ortaylı’nın, babasına ait fincan, vazo ve çeşitli kişisel eşyaları ikinci el gruplarında satışa çıkardığı öne sürülmüş, sosyal medyada bazı kullanıcılar bu duruma tepki göstermişti.

"İSTANBUL'DA KAPATILMASI GEREKEN 7 EV VAR"

Tuna Ortaylı, satış yapılan WhatsApp grubunda yaptığı açıklamada, paylaşımlarının izinsiz şekilde haberleştirilmesine tepki gösterdi.

Babasına ait İstanbul’da tasfiye edilmesi gereken 7 ev bulunduğunu belirten Ortaylı, bu evlerde çalışma masaları ve kitaplar dışında çok sayıda eşyanın yer aldığını ifade etti.

Ortaylı açıklamasında, “Bu evlerde kutsalı saydığım çalışma masaları ve kitapları dışında, çoğunu kendi aldığı ya da bazıları hediye gelen ve aile/yakın dostlar arasında dağıtılan anı/yadigar kalacak şeyler haricinde artan bir sürü obje oldu” ifadelerini kullandı.

SATIŞ GELİRLERİ İLBER ORTAYLI ADINA HATIRA ORMANINA BAĞIŞLANACAK

Eşyaların çöpe gitmesini istemediğini belirten Tuna Ortaylı, satıştan elde edilecek gelirin sosyal bir projeye aktarılacağını açıkladı.

Ortaylı, gelirlerin TEMA Vakfı bünyesinde Prof. Dr. İlber Ortaylı adına kurulacak hatıra ormanına bağışlanacağını duyurdu.

Eleştiriler karşısında sitemini dile getiren Ortaylı, “Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı memleketimizde şimdi de baba malını sağa sola satan vefasız kızı olmakla itham ediliyorum” dedi.

"BABAMIN ANISINI FİNCANLARLA DEĞİL, KİTAPLARIYLA YAŞATACAĞIZ"

Tuna Ortaylı, babasının mirasının birkaç eşya üzerinden değil, bilimsel çalışmaları ve eserleriyle yaşatılması gerektiğini belirtti.

İlber Ortaylı’nın anısını kitapları ve adına yapılacak çalışmalarla yaşatacaklarını ifade eden Ortaylı, gelen tepkilerin ardından gruptaki satış işlemlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.