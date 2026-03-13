Tarihçi İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı için 16 Mart Pazartesi günü Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenleneceği, naaşının Fatih Camii'nden kaldırılacağı açıklandı.

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için 16 Mart saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Ardından usta tarihçinin cenaze namazı, ikindi namazını müteakip kılınacak ve Fatih Camisi Haziresi'nde defnedilecek.

Ailesi, açıklamada ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfına bağış yapmalarını rica etti.