Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul'dan son yolculuğuna uğurlanıyor. Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. Öte yandan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Fatih Camii haziresinde defnedileceği yer netleşti. Ortaylı, sağlığında “İstanbul’un yaşayan hafızası” dediği Prof. Dr. Semavi Eyice’nin yanı başında, Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinin bulunduğu alanda toprağa verilecek.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir vasiyeti dün yerine getirildi. Yıllar önce sesinden etkilenip "Ben ölürsem selamı sen vereceksin" dediği imam hatip Dursun Şahin dün Üsküdar Çinili Camii'nde Ortaylı'nın vasiyetini yerine getirerek selasını okudu.

İstanbul Valisi Davut Gül de bugün İlber Ortaylı'nın vasiyeti olarak İstanbul'a Çini Müzesi yapılacağını açıkladı.