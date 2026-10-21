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Erdoğan “Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık” dedi. Bilal Erdoğan ise akademiye ahlaklı bireyler konusunda uyarılar yaptı. Peki, eğitim konusundaki bu iki açıklamaya her konuşmasında bu konuya değinmiş olan ve ne yazık ki aramızdan ayrılan Prof. Dr. İlber Ortaylı nasıl yanıt verirdi? Yanıt için arşivi açtık.

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Fon vurgunu, peşi sıra gelen istifalar, Borsa İstanbul’da düşüş, ekonomideki kötü gidişat, tutuklanan gazeteciler ve Türkiye’yi yasa boğan sel felaketi…

Ülkedeki yoğun gündem nedeniyle özellikle gelecek için hayati öneme sahip “eğitim” gibi konular geri planda kalıyor. Ancak bir okul saldırısında hatırlayabiliyoruz.

Geçen hafta eğitim açısından kritik iki açıklama geldi ve gündemde hak ettiği yeri ne yazık ki bulamadı.

Siyaset sahnesi dahil kimse tartışmadı.

“Eğitim” deyince, “bilgi” deyince ve “tarih” deyince ilk akla gelen isim, Prof Dr. İlber Ortaylı aramızdan ayrılmamış olsaydı, belki de bu konuya girecekti.

Önce…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye imkanları seferber ettik” dedi.

Yani, Anadolu’nun dört bir yanına üniversite açtıklarını hatırlattı Tayyip Erdoğan…

İlber Ortaylı’yı kaybettik ancak arşivi hala önümüzde…

O halde açıp bakalım, İlber Ortaylı yaşasaydı, Tayyip Erdoğan’a bu sözleri için nasıl yanıt verirdi?

AK Parti iktidarı 2003 yılından bu yana 133 yeni üniversite açtı.

Ve bunca açılan yeni üniversitenin niteliği hep tartışma konusu oldu.

AK Parti iktidarı 2003 yılından bu yana 132 yeni üniversite açtı ancak bu eğitim politikası uzmanların eleştirileriyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise miting yaptığı hemen her şehirde açtığı üniversiteleri hatırlatırken eğitimcilerden şehirlerin üniversiteye hazır olması gerektiği yönünde tepkiler geldi.

Bu durumu eleştirenlerden biri de “Her şehirde üniversite açmak ahlaksızlıktır” sözlerini dile getiren Prof. Dr. İlber Ortaylı’ydı.

Her şehirde üniversite politikasını eleştiren İlber Ortaylı “Şırnak’ta üniversite olmaz; burada okunur. Bu çok açık bir şey. Şırnak’ta kim okur üniversiteyi? Kim ders yapar orada ? Burada çocuk büyükşehir de okuyacak, büyükşehri görecek. Oraya gidip üniversite açmakla mı olur bu iş?” demişti.

Eğitim tartışmasına giren bir başka isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan oldu.

Bilal Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesinin (SDÜ) 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'de son 23 yılda üniversitelerin sayısı ve niteliğinin arttığını, araştırma bütçelerindeki gelişmelerin uluslararası sıralamalara da yansıdığını söyledi.

Bilal Erdoğan babasının açıklamasını destekledikten sonra bir başka tartışma konusu açtı ve şunları söyledi:

“Üniversiteler araştırma ve akademik faaliyetlerini daha ahlaklı bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak şekilde yürütmeli. Gerçek başarı sabır, emek ve süreklilik ister. Bizim kolay yoldan köşeyi dönmenin hesabını yapan gençlerden ziyade çok çalışmayı göze almış, zorluklarla mücadele etmeye hazır, büyük hedefler için emek vermeye istekli gençlere ihtiyacımız var.”

Peki, Bilal Erdoğan’ın bu sözlerine İlber Ortaylı yanıt olabilecek açıklamalar yapmış mıydı?

Elbette…

Yaptığı konuşmalarda İlber Ortaylı “Nepotizm” yani “akraba kayırmacılığı” kelimesini kullanmadan sözlerini tamamlamazdı.

“Nepotizm, bu sözü siz de öğrenin çok önemli” derdi.

İlber Ortaylı’dan son 20 yılda, AK Parti döneminde neler olduğunu dinleyelim:

“Nepotizm, tek parti devrinde değil ne zaman ki çok partili döneme geçtik, bu iş başladı. Bunun çok çabuk ölçüsü kaçtı. Ama son 20 senede ucunu kaçırdıkları gerçek! Size çok güzel bir manzara çizemiyorum. Okuyacaksınız, liyakat edineceksiniz ve hiç bununla alakası olmayan insanların önünüzü kestiğinizi göreceksiniz. Herkesin başında bu!”

Evet, herkesin başında bu…