İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki köşesinde sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Geçen haftalarda geçirdiği ameliyatın başarılı olduğunu belirten Ortaylı, pazar gecesi aniden fenalaştığını ve ani kanama nedeniyle yeniden ameliyata alındığını ifade etti.

Ortaylı, koğuşta görevli sağlık çalışanlarının hızlı ve soğukkanlı müdahalesi sayesinde kanamanın durdurulduğunu aktardı.

'DÖRT TÜRK KADINI PROFESÖRÜ KURTARDI'

Yazısında kendisiyle ilgilenen hastabakıcı ve hemşirelere özel olarak teşekkür eden Ortaylı, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

“Zaman makinesine binebilsem Gazi Paşa’ya telgraf çekeceğim: ‘Paşam, dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardılar. İnkılaplar hedefine varmıştır.’”

Türk kadınlarının zor anlarda gösterdiği dayanışma ve soğukkanlılığa vurgu yapan Ortaylı, bu tablonun hayatın içinde açıkça görüldüğünü dile getirdi.

Ortaylı sözlerine şöyle devam etti:

O an insan, bu memlekette hâlâ işini ciddiyetle yapan, vicdanıyla çalışan insanların varlığına şükrediyor. Hiçbir kavmin kadınları, Türk kadınları gibi birleşemez, böyle zor anlarda bu kadar soğukkanlı ve becerikli davranamaz.

Türkiye mucizeler ülkesi; bir kısmı mucizeler yaratıyor, diğerlerinin ise dünya umurunda değil. Başka hangi toplumda bu kadar kaliteli insan, diğerlerini taşır?