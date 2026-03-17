İlber Ortaylı Kim Milyoner Olmak İster'i sunmuştu: İzleyenler hıçkırıklara boğuldu

Galatasaray Üniversitesi'nde uzun yıllar görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı olarak hizmet verdi. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi üyesi ve birçok uluslararası akademik kurumda onursal üyelikleri bulunuyor.

Çok sayıda yabancı dil biliyordu (Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça gibi yaklaşık 15 dilde okuma ve araştırma yapabiliyordu).Yazarlık kariyerinde onlarca kitap yayımladı; en bilinenleri arasında İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek, Gazi'nin Son Tanıkları, Tarihin İzinde, İstanbul'dan Sayfalar gibi eserler yer alır.

Televizyon programları (özellikle "Tarihin Arka Odası", "İlber Ortaylı ile" gibi yapımlar) ve radyo sohbetleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2014'te bir dönem Kim Milyoner Olmak İster programını da sunmuştu.Uzun süren sağlık sorunları nedeniyle 13 Mart 2026'da İstanbul'da 78 yaşında vefat etti. Cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Vefatıyla Türkiye'nin akademik ve kültürel dünyası büyük bir kayıp yaşadı; eserleri ve anlatımlarıyla bıraktığı miras nesiller boyu devam edecek.