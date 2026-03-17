Yeniçağ Gazetesi
17 Mart 2026 Salı
Anasayfa Gündem İlber Ortaylı Kim Milyoner Olmak İster'i sunmuştu: İzleyenler hıçkırıklara boğuldu

ATV'nin reyting devi Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca sunumuyla yine zirvede. 13 Mart'ta 78 yaşında kaybedilen Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına yayınlanan duygusal anlar izleyicileri ekrana kilitledi ve programa damga vurdu.

ATV'nin reyting rekortmeni yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen programda, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Prof. Dr. İlber Ortaylı anısına yayınlanan duygusal anlar, izleyicilerin yüreğine dokundu ve programa damga vurdu. İşte o unutulmaz dakikalar!

ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da etkileyici performanslarla seyircileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

78 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Prof. Dr. İlber Ortaylı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 13 Mart 2026'da 78 yaşında hayata veda etti.

İLK TÖREN GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILDI

Türk akademi dünyasını ve tarih severleri yasa boğan bu acı haberin ardından, sayısız esere imza atan ve milyonlara tarihi sevdiren Prof. Dr. İlber Ortaylı için ilk tören, uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlendi.

SON GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN ORADAYDILAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte üniversitenin Ortaköy yerleşkesine akın eden öğrenciler, akademisyenler ve siyaset dünyasından pek çok isim, usta tarihçiye son görevlerini yerine getirmek üzere hazır bulundu.

KENAN IŞIK'IN YERİNE BİR DÖNEM SUNUCULUK YAPMIŞTI

Programın ilk sunucularından Kenan Işık'ın sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığı dönemde Prof. Dr. İlber Ortaylı, destek amacıyla sunuculuğa geçmişti. Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2014 yılında Kim Milyoner Olmak İster'i sunmuştu.

MİLYONER'DE ÜNLÜ TARİHÇİ ANILDI

Ortaylı'nın vefatının ardından bugünkü bölümde ünlü tarihçi duygusal bir şekilde anıldı.

MİLYONER'E DAMGA VURAN O ANLAR

O özel anlar programa damgasını vurdu.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk tarihçiliğinin en tanınmış ve etkili isimlerinden biri olan akademisyen, yazar ve profesördür. Osmanlı tarihi, idari tarih, kültür tarihi ve şehir tarihi gibi alanlarda derin çalışmalarıyla bilinir; milyonlarca insana tarihi sevdiren anlatımıyla "hocaların hocası" olarak anılır.

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz kentinde, II. Dünya Savaşı sonrası bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası uçak mühendisi Kemal Ortaylı, annesi Şefika Hanım'dır. 2 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç etti ve çocukluğu İstanbul ile Ankara arasında geçti.

Eğitim hayatına Etlik İlkokulu'nda başladı, Almanca eğitimi için İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı (1965 mezunu).Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı: Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi (1968-1969). Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik eğitimi aldı.

Yüksek lisansını Chicago Üniversitesi'nde ünlü tarihçi Prof. Halil İnalcık ile yaptı. 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Tanzimat Sonrası Mahalli İdareler" teziyle doktorasını tamamladı. Akademik kariyerinde Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Galatasaray Üniversitesi'nde uzun yıllar görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı olarak hizmet verdi. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, Uluslararası Osmanlı Etüdleri Komitesi üyesi ve birçok uluslararası akademik kurumda onursal üyelikleri bulunuyor.

Çok sayıda yabancı dil biliyordu (Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça gibi yaklaşık 15 dilde okuma ve araştırma yapabiliyordu).Yazarlık kariyerinde onlarca kitap yayımladı; en bilinenleri arasında İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek, Gazi'nin Son Tanıkları, Tarihin İzinde, İstanbul'dan Sayfalar gibi eserler yer alır.

Televizyon programları (özellikle "Tarihin Arka Odası", "İlber Ortaylı ile" gibi yapımlar) ve radyo sohbetleriyle geniş kitlelere ulaştı. 2014'te bir dönem Kim Milyoner Olmak İster programını da sunmuştu.Uzun süren sağlık sorunları nedeniyle 13 Mart 2026'da İstanbul'da 78 yaşında vefat etti. Cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Vefatıyla Türkiye'nin akademik ve kültürel dünyası büyük bir kayıp yaşadı; eserleri ve anlatımlarıyla bıraktığı miras nesiller boyu devam edecek.

