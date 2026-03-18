Katıldığı programda İlber Ortaylı'nın Mehmet Akif Ersoy’un şiirine değinmesi ve gözyaşlarına hakim olamaması yeniden gündem oldu.

Programda Ortaylı, “Akif’in Çanakkale’nin ardından, yani şehitlerin ardından yazdığı mersiyeyi bilirsiniz. Dönemin önemli isimlerinden bazıları, ‘Allah’ın şairleri de vardır’ diyerek Akif’i yüceltmişlerdir.

Bu çok önemlidir; çünkü o andan itibaren bu topraklar artık böyle görülüyor. Bu düşünce üzerinde bütün fikirler birleşmiş durumda. Doğu’da böyle bir abide yoktur, Batı’da da yoktur. Birinci Dünya Savaşı’nın abidelerini sayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.