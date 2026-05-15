Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarıldığına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, annelere ilave 8 haftalık izin hakkı tanınırken başvuru sürecinde son güne gelindi. Özel sektör çalışanları ile kamu personeli anneler için bugün (15 Mayıs) kritik önem taşıyor.
İlave doğum izni başvuruları sona eriyor: Bakanlıktan hatırlatma
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması sonrası daha önceden 16 haftalık izne ayrılmış anneler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugünün (15 Mayıs) bir dilekçeyle başvurmak için son gün olduğu hatırlatmasında bulundu.
HEM ÖZEL SEKTÖR HEM KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSIYOR
Yeni doğum izni düzenlemesi; özel sektör çalışanları, kamu personeli ve sözleşmeli çalışanlar dahil tüm anneleri kapsıyor. Böylece farklı çalışma statülerindeki anneler de 24 haftalık analık izni hakkından yararlanabilecek.
KİMLER EK 8 HAFTALIK İZİNDEN YARARLANABİLECEK?
Düzenleme kapsamında, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler ek 8 haftalık izin hakkına sahip olacak. Ayrıca 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler de geçici madde kapsamında bu haktan yararlanabilecek. Ölü doğum yapan personelin de başvuru yapması halinde ilave 8 haftalık doğum izninden faydalanabileceği belirtildi.
BAŞVURU İÇİN BUGÜN SON GÜN
Ek analık izninden yararlanmak isteyen annelerin başvuru süreci bugün sona eriyor. Özel sektör çalışanları ile 16 haftalık doğum iznini tamamlamış kamu personelinin, 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.
Sözleşmeli personel için ise son başvuru tarihi 22 Mayıs Cuma olarak açıklandı.
BAKANLIKTAN HATIRLATMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hesabından yapılan açıklamada, ilave doğum izni başvuruları için bugün son gün olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yeni düzenlemeyle doğum izni süresine ilave edilen 8 haftalık izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için bugün başvurular tamamlanıyor. Geçici madde kapsamına giren anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor" ifadelerine yer verildi.