İlave doğum izni başvuruları sona eriyor: Bakanlıktan hatırlatma

KİMLER EK 8 HAFTALIK İZİNDEN YARARLANABİLECEK?

Düzenleme kapsamında, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler ek 8 haftalık izin hakkına sahip olacak. Ayrıca 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan anneler de geçici madde kapsamında bu haktan yararlanabilecek. Ölü doğum yapan personelin de başvuru yapması halinde ilave 8 haftalık doğum izninden faydalanabileceği belirtildi.