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Tedaviyi başlatmaktaki başarısına karşın modern tıbbın ilaçları sonlandırmada çekimser kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bilhassa elli yaş sonrasında reçetelerin kabardığını, yan etkilerin ayrı bir rahatsızlık sanılarak listeye yeni medikal çözümlerin eklendiğini belirtti. Mide koruyuculardan ağrı kesicilere dek birçok grubun senelerce denetimsiz sürdürülebildiğini aktaran Müftüoğlu, rutin doktor kontrollerinde tüm reçete ile takviyelerin gözden geçirilmesini ve tedavilerin hekim gözetiminde kademeli biçimde sonlandırılmasını önerdi.

Modern tıbbın ilaç başlatmakta çok becerikli, bırakma konusunda ise biraz utangaç kaldığını belirten Müftüoğlu; reçeteye yeni bir ilaç eklemenin kolay, "Buna hâlâ ihtiyacımız var mı?" diye sormanın ise daha zor olduğunu ifade etti.

Özellikle ikinci ellide ilaçların zamanla çoğalabildiğini vurgulayan yazar; bazen bir ilacın yan etkisinin yeni bir hastalık sanıldığını, bunu düzeltmek için başka bir ilaç eklendiğini ve yan etkilerin yeni reçeteleri çağırmasıyla kahvaltı tabağından önce ilaç tabağının hazırlandığını dile getirdi.

Her altı ayda bir "ilaç checkup'ı" yaptırılması gerektiğinin altını çizen Müftüoğlu, vatandaşların doktorlarına "Bu ilacı hâlâ neden kullanıyorum?" sorusunu yöneltmesini istedi. Aynı işi yapan veya gereksiz yere tekrarlanan ilaçların kontrol ettirilmesini tavsiye eden yazar; yeni bir şikâyette hemen ilaç istemeden önce mevcut ilaçların yan etkilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı. "Doğal" kelimesinin "zararsız" anlamına gelmediğini hatırlatan Müftüoğlu, vitamin ve takviyelerin de listeye eklenmesini önerdi.

Müftüoğlu ayrıca antidepresanların, kortizonun, beta blokerlerin, epilepsi ve uyku ilaçlarının aniden kesilmemesi gerektiğini söyledi. Gerektiğinde dozların doktor kontrolünde, yavaş ve kişiye özel bir planla azaltılması gerektiğini belirtti.