2017 yılında kurulan Belkofleks, özellikle ilaç (farma) ve gıda sektörlerine yönelik yüksek katma değerli esnek ambalaj çözümleri sunan Türkiye’nin tam entegre lider üreticilerindendir. Gebze’de yer alan 10.000 metrekarelik modern tesisinde faaliyet gösteren şirket, her sene artan yurtiçi pazar payı ve ihracatı ile konumunu güçlendirmektedir.

HEDEF: BÖLGESEL GÜÇ VE KÜRESEL PAZARLAR

Bu yatırım; üretim kapasitesinin artırılmasını, yeni ürün kategorilerinin geliştirilmesini ve Belkofleks’in küresel ayak izinin genişletilmesini hedeflemektedir. Mevcut durumda Avrupa ve MENA bölgesine ihracat gerçekleştiren Belkofleks, yeni sermaye yapısıyla birlikte Körfez ülkelerine yönelik stratejik büyüme hamlelerini hızlandıracaktır.

Belkofleks Kurucusu ve CEO’su Levent Ersöz, iş birliğine dair şunları kaydetti:

"Şirketimizin potansiyeline inanan SME Fund TR ile bu ortaklığı başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yerel bir liderden bölgesel bir üretim üssüne dönüşme vizyonumuzda bu yatırım, kurumsal yapımızı pekiştirmek adına kritik bir adımdır. Yeni kaynaklarımızı makine parkurumuzu genişletmek ve uluslararası operasyonlarımızı destekleyecek organizasyonel gücü oluşturmak için kullanacağız."

SME Fund TR Yönetici Direktörü Oğuz Öner ise yatırımın önemini şu sözlerle vurguladı:

"SME Fund TR olarak misyonumuz, Türkiye’nin KOBİ segmentindeki katma değerli üretime odaklı şirketlerin büyüme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamanın yanısıra onlara her türlü stratejik desteği sağlamaktır. Ambalaj sektörünün büyüme potansiyeli en yüksek segmentinde faaliyet gösteren Belkofleks, son beş yılda satışlarını altı kat artırarak olağanüstü bir başarı hikayesi yazmıştır. Levent Ersöz liderliğindeki yetenekli ekibin, bizlerin de desteği ile bölgesel ve küresel hedeflerine ulaşacağına inancımız tamdır."

İşlem sürecinde yatırımcılara Esin Avukatlık Ortaklığı ve Deloitte, satıcılara ise Aksan Hukuk Bürosu danışmanlık yapmıştır.