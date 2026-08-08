Yeniçağ Gazetesi
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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem

ABD’de yapılan araştırma, düşük yağlı vegan beslenmenin fazla kilolardan kurtulmada Ozempic ve Wegovy gibi kilo verme ilaçlarına kıyasla daha hızlı sonuç verdiğini ortaya koydu. Bitkisel diyet uygulayanlar 4 ayda ortalama 6,3 kilo zayıfladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 1

ABD'li bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, hayvansal ürünleri terk edip bitki odaklı beslenmeye geçmenin kilo kaybı üzerindeki güçlü etkisini kanıtladı.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 2

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, düşük yağlı bitkisel diyetleri tercih eden bireyler, popüler zayıflama enjeksiyonlarına kıyasla çok daha kısa sürede belirgin miktarda kilo verebiliyor.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 3

Araştırma kapsamında, yaş ortalaması 54 olan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 224 aşırı kilolu yetişkin takibe alındı.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 4

Katılımcılar iki ayrı gruba ayrılarak bir gruba bitkisel beslenme programı uygulanırken, diğer grup mevcut yeme alışkanlıklarını sürdürdü.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 5

Et, balık, süt ürünleri ve yumurtadan uzak duran vegan grubun; meyve, sebze, tahıl ile nohut ve fasulye gibi baklagilleri serbestçe tüketmesine izin verildi.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 6

16 haftalık süreç sonunda bitkisel diyet uygulayanların günlük kalori alımının yaklaşık dörtte bir oranında (yaklaşık 500 kalori) azaldığı ve ortalama 6,3 kilogram kaybettiği belirlendi.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 7

Bu dönemde katılımcıların günlük sebze tüketimi ortalama 150 gram, meyve tüketimi ise 80 gram arttı. Baklagil tüketiminin yaklaşık üç katına çıktığı, bitki bazlı et alternatiflerinin ise iki katından fazla tüketildiği gözlendi.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 8

Çalışmanın verileri, kilo verme ilaçlarının etken maddesi olan semaglutid enjeksiyonlarının etkileriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir farkı gösteriyor.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 9

İlaç klinik denemelerinde enjeksiyon kullanan hastalar 9 aylık süreçte ortalama 6,9 kilo verirken, bazı araştırmalarda 7 ayda kaydedilen zayıflama miktarı 4,5 kiloda kalıyor.

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İlaç mı vegan beslenme mi: İşte en hızlı kilo verdiren yöntem - Resim: 10

Bitkisel diyetin ise sadece 4 ay içinde 5,9 ila 6,3 kilo arasında kayıp sağlaması, yöntemin hızını öne çıkarıyor. Araştırmacılar, elde edilen bulgular doğrultusunda düşük yağlı bitkisel diyet müdahalesinin, aşırı kilo sorunu yaşayan yetişkinler için son derece etkili bir tedavi yöntemi olabileceğini vurguluyor.

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