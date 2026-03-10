İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı hastanelerde hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, aralarında hastane çalışanları ve eczane görevlilerinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, liderliğini İ.K.’nin yaptığı, yöneticiliğini ise C.K. ve D.K.’nin üstlendiği bir grubun şehir hastanesinde görevli veri giriş personeliyle birlikte hareket ettiğini belirledi.

Şüphelilerin hastaneye gelen hastaları giriş anından itibaren takip ederek hastane çalışanı gibi davranıp işlemlerinde yardımcı oldukları tespit edildi.

YÜKSEK FİYATLI İLAÇLAR FAZLA YAZILMIŞ

Soruşturmada, bazı hastane çalışanlarının yardımıyla hastalara piyasa değeri yüksek ilaçların gereğinden fazla reçete edildiği ve hastaların anlaşmalı eczanelere yönlendirildiği ortaya çıkarıldı. Bu işlem karşılığında şüphelilerin komisyon aldığı belirlendi.

Ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere fazla yazılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edilen yüksek fiyatlı ilaçların eczanelerden temin edilerek üçüncü kişilere el altından satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı değerlendiriliyor.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.