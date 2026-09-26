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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda destinasyonlarımızın daha etkin tanıtımını destekleyecek çalışmaları yapmak üzere oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu, Vali Muammer Erol’un başkanlığında toplandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısına, Vali Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve kurul üyeleri katıldı.

Ordu İl tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, yılda dört kere yapılan ve bugün üçüncüsü gerçekleştirilen toplantının amacı ile ilgili bilgi verdi.

Bir önceki kurul toplantısında alınan kararların uygulama süreçlerinin değerlendirilmesi ve 2026 yılı içerisinde ilimizde gerçekleştirilen kültür, turizm, tanıtım etkinlikleri ile organizasyonlara ilişkin bilgilendirme sunumu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uzmanı Ali Uçar, yaz sezonununda özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında konaklamanın en yoğun olduğu aylar olduğunu ifade etti.

Toplantıda, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu İş Birliği Protokolü hükümleri doğrultusunda teşekkül ettirilen alt çalışma gruplarında görev alacak kurum, kuruluş ve temsilcileri ile ilgili bilgi verilirken, Ordu Dernekler Federasyonu koordinesinde 15-18 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenmesi planlanan “Ordu Günleri” organizasyonuna ilişkin hazırlık çalışmalarının, ilimiz temsili ve kurumsal destek süreçleri değerlendirildi.

Ayrıca, Anadolu Ordulular Federasyonu koordinesinde 08–11 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara Keçiören Fatih Stadyumu’nda düzenlenmesi planlanan “Ordu Tanıtım Günleri” organizasyonuna ilişkin hazırlık çalışmaları, ilimiz temsili ve kurumsal destek süreçleri değerlendirildi.

Toplantı, 2027 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde ilimiz adına icra edilmesi planlanan tanıtım, pazarlama ve organizasyon stratejilerinin belirlenmesi, 2026 yılı 4. Olağan Kurul Toplantısı’nın tarihi, saati ve ev sahipliği yapacak toplantı yerinin kararlaştırılması, kurul üyelerinin görüş, öneri ve taleplerinin alınmasının ardından sona erdi.