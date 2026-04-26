Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi’nde akşam saatlerinde aile içi silahlı saldırı meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştığı öğrenilen Hasan H., henüz bilinmeyen bir nedenle ağabeyi Recep H. tarafından silahla vuruldu.

Ağır yaralanan Hasan H. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak hastanede tedavi altına alınan Hasan H., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep H.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.