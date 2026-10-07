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Afyonkarahisar / Nihat Karaağaç / Yeniçağ

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen yüzde 50 hibeli buğday tohumu destek projesi kapsamındaki miktar sınırlaması, yöre çiftçilerinin tepkisine yol açtı. Üretici başına 5 dekar alan için verilen 125 kilogramlık tohum desteğinin yetersiz olduğunu belirten çiftçiler, artan girdi maliyetleri karşısında yapılan bu katkının sembolik kaldığını ifade ediyor.

"125 KG TOHUM HANGİ DERDE DERMAN OLACAK?"

Bölgede geniş ölçekli ekim yapan çiftçiler, belirlenen 125 kg'lık kotanın günümüz tarım şartlarında beklentileri karşılamadığını savundu. Birçok üreticinin yüzlerce dekar arazi işlediğini vurgulayan yöre halkı, dağıtılan miktar için sıra beklemenin ve bürokratik işlemlerle uğraşmanın değmediğini belirtiyor.

Çiftçiler tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Tarlayı sürmenin, gübre atmanın ve mazotun maliyeti ortadayken, 5 dekar için verilen 125 kg tohum ancak çuvalda kalır. Yüzde 50 hibeli de olsa bu miktar tarlanın bir köşesini bile doldurmaya yetmiyor. Bize verim artışı hedefinden bahsediliyor ancak bu kadar kısıtlı bir destekle üretimde gözle görülür bir fark yaratmak imkânsız. Destek verilecekse gerçek üreticiye, işlediği araziye oranla ve kayda değer miktarlarda verilmelidir."

"BÜROKRASİSİ DESTEĞİNDEN BÜYÜK"

Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler; evrak takibi, İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru ve nakliye masrafları göz önüne alındığında alınan 125 kg tohumun maliyet avantajı sağlamadığını kaydetti. Küçük üreticiyi dahi tatmin etmekten uzak kalan kotanın daha adil ve ihtiyaca göre kademeli olarak yeniden düzenlenmesi isteniyor.

DESTEK MİKTARININ REVİZE EDİLMESİ İSTENİYOR

İl Özel İdaresi’nin tarıma sağladığı bütçeyi takdir ettiklerini ancak sahada karşılığı olan bir dağıtım modeli uygulanması gerektiğini ifade eden ziraat odaları ve çiftçi temsilcileri, kota sınırının artırılması veya desteklerin doğrudan girdi maliyetlerine yansıtılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.