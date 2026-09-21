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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda üniversite hayatına adım atan öğrencilerin yurtlarda karşılandığını belirtti.

Yeni dönemde öğrencilerin ilk heyecanlarına ortak olduklarını ifade eden Demir, yurtlarda gençlerin yalnızca barınma ihtiyaçlarına değil, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine de önem verdiklerini kaydetti.

Öğrencilerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini teşvik ettiklerini belirten Demir, yurtlarda gençlere yönelik çeşitli sportif imkânların sunulduğunu ifade etti.

Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini belirten Ramazan Demir, “Üniversite hayatlarına ilk adımlarını atan öğrencilerimizi yurtlarımızda karşılayarak ilk heyecanlarına ortak olduk. Gençlerimizin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini de destekliyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.