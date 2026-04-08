Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşlarda denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İl Müdürü Nejat İlhan ile İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Bilecik Çocuk Evleri Sitesi’nde (ÇES) kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen denetimde Kuruluş Müdürü Cezayir Çelik ve Kuruluş Müdür Yardımcısı Duygu Ürker de hazır bulundu. Denetim sürecinde sosyal servis hizmetleri ile yemekhane alanı detaylı şekilde incelenirken, sunulan hizmetlerin kalite ve standartlara uygunluğu değerlendirildi.

Ayrıca çocukların yaşam alanları yerinde gözlemlenerek ihtiyaç ve talepler tespit edildi. Yapılan incelemelerle mevcut hizmetlerin durumu analiz edilerek, iyileştirme alanlarına yönelik notlar alındı.

Denetimin ardından kurum personeliyle bir toplantı gerçekleştirilerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Çocuklara sunulan hizmet kalitesinin artırılması için atılacak adımlar ele alındı.