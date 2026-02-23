Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Ilgın Süt Üreticileri Birliği’ni ziyaret ederek süt üretimi ve üreticilerin talepleri üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede sektörün mevcut durumu, üretim süreçleri ve çözüm bekleyen başlıklar ele alındı.

“ÜRETİCİNİN TALEBİ DİNLENDİ”

Ziyarette birlik yöneticileri ve üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Seçen, sahadaki üretim kapasitesi, maliyet baskıları ve pazarlama süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri dinledi. Üreticiler, özellikle girdi maliyetleri, yem fiyatları ve süt alım politikalarına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen toplantıda, üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliğin artırılması konusu öne çıktı.

“SEKTÖRÜN GELECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ”

Görüşmede Konya’nın hayvancılık ve süt üretimindeki stratejik konumu da ele alındı. Türkiye’nin önemli süt üretim merkezlerinden biri olan Konya’da, üretimin devamlılığının sağlanması için kurum–üretici iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün sahada yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımında bulunuldu.

ARKA PLAN: KONYA SÜT ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Konya, büyükbaş hayvan varlığı ve süt üretim kapasitesi bakımından Türkiye’nin en önemli illeri arasında yer alıyor. Ilgın ilçesi ise üretim hacmiyle dikkat çeken merkezlerden biri konumunda. Sektörde yaşanan maliyet artışları ve piyasa dalgalanmaları, üreticilerin beklentilerini doğrudan etkiliyor.

Bu çerçevede yapılan ziyaret, sorunların yerinde tespiti açısından önem taşıyor.

“SAHA ODAKLI YÖNETİM”

İl Müdürü Duran Seçen’in gerçekleştirdiği ziyaret, kurumun saha temelli çalışma yaklaşımının bir parçası olarak değerlendirildi. Üreticiyle doğrudan temas kurulması ve taleplerin birebir dinlenmesi, çözüm süreçlerine hız kazandırması bakımından dikkat çekti.

Ziyaretin ardından süt üreticilerinin dile getirdiği başlıkların ilgili birimlerce değerlendirilmesi ve sektöre yönelik çalışmaların sürdürülmesi bekleniyor. Konya’da süt üretiminin sürdürülebilirliği ve üreticinin desteklenmesi, önümüzdeki süreçte de gündemdeki yerini koruyacak.