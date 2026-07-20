Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ayşe Beren Balcı, Ankara TVF Spor Lisesi'ni kazanmasının ardından antrenörü Engin Ulusoy ile birlikte İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

İl Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, başarılı sporcu Ayşe Beren Balcı ile antrenörü Engin Ulusoy'u tebrik eden İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek eğitim ve spor hayatında başarılarının devamını diledi.

Genç yaşta önemli bir başarıya imza atan Ayşe Beren Balcı'nın Ankara TVF Spor Lisesi'ni kazanmasının, Bilecik spor camiası adına sevindirici bir gelişme olduğu ifade edilirken, sporcunun gelecekte voleybol branşında önemli başarılara imza atması temenni edildi.