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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Çavuşköy’ü ziyaret ederek bölgedeki çiftçiler ve tarımsal üreticilerle bir araya geldi.

‎Kırsal kalkınmayı desteklemek ve sahadaki üretimin durumunu yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, İl Müdürü Çetin Ayvalık çiftçilerin taleplerini, görüşlerini ve önerilerini dinledi.

‎TARIMSAL ÜRETİM VE TALEPLER DEĞERLENDİRİLDİ

Köy sakinleri ve üreticilerle samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, Çavuşköy’de yürütülen tarımsal faaliyetler, üretim verimliliği ve çiftçilerin karşılaştığı ihtiyaçlar masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı görüşmede, bölge tarımını daha da ileriye taşıyacak adımlar değerlendirildi.

‎Üreticilerin sahada yaşadığı sorunlara çözümler üretmeyi ve tarımsal verimliliği artırmayı hedefleyen bu tür saha ziyaretlerinin devam edeceği belirtildi.