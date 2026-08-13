Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Sorbe İçecek firmasını ziyaret ederek üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.
Gerçekleştirilen ziyarette firma yetkilileriyle bir araya gelen İl Müdürü Ayvalık, işletmenin faaliyetleri ve yürütülen üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.
Üretim alanlarında incelemelerde bulunan Ayvalık, firma yetkilileriyle sektör ve üretim faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaret, gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından sona erdi.