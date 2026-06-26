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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında öğrencilere seslenen Müdür Şimşek, “Bugün aldığınız karne, bir yıl boyunca gösterdiğiniz emek ve gayretin yansımasıdır. Notlarınız ne olursa olsun, öğrenmeye duyduğunuz istek, azminiz ve güzel ahlakınız en büyük başarınızdır. Tatil dönemini dinlenerek, kitap okuyarak, ailenizle kaliteli vakit geçirerek ve kendinizi geliştirecek etkinliklerle değerlendirmenizi diliyorum.” dedi.

Öğretmenler ve velilere de seslenen Serdal Şimşek, “Fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize, eğitim yolculuğumuzdaki özverili emekleri için teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın yetişmesinde bizlere destek olan kıymetli velilerimize de katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim öğretim yılında sağlık, mutluluk ve başarı dolu günlerde yeniden buluşmayı temenni ediyor; hepinize huzurlu, verimli ve güzel bir yaz tatili diliyorum.” İfadelerine yer verdi.