Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Sedal Şimşek, Söğüt ilçesinde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
İl Müdürü Şimşek, ilçede yapımı devam eden 4 derslikli Özel Eğitim İlkokulu ile 8 derslikli Anaokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Müdür Şimşek incelemeleri sırasında inşaatların son durumu hakkında bilgiler aldı. Şimşek okulların yapılması vesile olan hayırsever vatandaşa teşekkür ederek, okulların ilçeye hayırlı olmasını diledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek’e incelemelerinde Söğüt İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım da eşlik etti.