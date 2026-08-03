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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bozüyük ilçesindeki eğitim temasları kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen İl Müdürü Şimşek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak eğitim hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.