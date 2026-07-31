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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesinde Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu/Lisesi ve Osmaneli Anaokulunu ziyaret etti.

Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu/Lisesinde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını (DYK) ziyaret eden İl Müdürü Şimşek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Osmaneli Anaokulu ziyaretinde okulda yürütülen eğitim öğretim hazırlıklarını yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Serdal Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Anaokulunda yeni açılan Özel Eğitim Sınıfını da ziyaret eden Şimşek, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şimşek ziyaretleri sırasında okul yöneticileriyle de görüşerek, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik hazırlık çalışmalarında başarılar diledi.