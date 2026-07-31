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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Osmaneli ilçesinde eğitim temasları kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Müdür Şimşek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti ve görevlerinde kolaylıklar diledi.

Osmaneli Halk Eğitimi Merkezi ziyaretinde devam eden Robotik Kodlama ve Dikiş Kursu çalışmalarını yerinde inceleyen İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kursiyerlerle bir araya geldi.

Kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünleri ve robotik kodlama çalışmalarını inceleyen Müdür Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak kursiyerleri tebrik etti.

Halk Eğitimi Merkezi’nde büyük onarım kapsamında yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Müdür Şimşek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Eğitim ortamlarının niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, emeği geçenlere teşekkür etti.