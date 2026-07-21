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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 26 Haziran Cuma günü sona eren 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonrası öğrencilere seslendiği yazılı bir mesaj yayımlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek yayımladığı mesajında yaz tatillerinin, öğrencilerin birçok farklı etkinlikle ilgi alanlarını keşfedebileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirebileceği değerli zamanlar olduğunu ifade ederek, öğrencilerin yaşadığı ya da tatil için bulunduğu şehirdeki Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile eğlenerek öğrenebileceğini, yeni deneyimler kazanarak tatillerini daha verimli ve keyifli geçirebileceğini söyledi.

Müdür Şimşek mesajında, “Sevgili Öğrencilerim, yaz tatilleri, birçok farklı etkinlikle ilgi alanlarınızı keşfedebileceğiniz, yeteneklerinizi geliştirebileceğiniz ve toplumsal sorumluluk bilincinizi güçlendirebileceğiniz değerli zamanlardır. Bu yaz tatilinde de yaşadığınız ya da tatil için bulunduğunuz şehirdeki Okul Dışı Öğrenme Ortamları ile eğlenerek öğrenebilir, yeni deneyimler kazanarak tatilinizi daha verimli ve keyifli geçirebilirsiniz.” dedi.