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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in başkanlığında, 81 ilin İl Millî Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Şırnak’ta gerçekleştirilen toplantıya, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda; illerde yürütülen çalışmalar, eğitim politikalarının sahadaki yansımaları ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

Öğrencilerin geleceği için atılan her adımda ortak aklı ve istişare kültürünü önemseyen İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitim camiasının tüm paydaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

İl Müdürü Şimşek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, eğitimde ortak akıl, güçlü iş birliği ve istişare anlayışıyla çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.