Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İlköğretim Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenerek 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılına bilgi, emek, umut ve hayallerle büyük bir heyecan içerisinde başladıklarını belirten Şimşek, eğitim sürecinde öğrencilerin yanı sıra öğretmen ve velilerin üstlendiği role dikkat çekti.

Şimşek mesajında, “Çocuklarımızın geleceğe güvenle hazırlandığı, öğretmenlerimizin özveriyle emek verdiği ve velilerimizin eğitim yolculuğumuza güç kattığı bu anlamlı haftada; tüm öğrencilerimize başarı, öğretmenlerimize sağlık ve kolaylık, velilerimize huzur ve mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Şimşek, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin attıkları her adımın bilime, başarıya ve aydınlık yarınlara vesile olması temennisiyle İlköğretim Haftamızı kutluyor; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ülkemiz, ilimiz ve eğitim camiamız için hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum.”