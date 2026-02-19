Türkiye’nin en batısı Gökçeada ile en doğusu Iğdır arasında oruç sürelerinde zaman farkı öne çıktı.
İl İl sahur ve iftar saatleri: 2026 Ramazan imsakiyesi
Diyanet’in yayımladığı 2026 Ramazan imsakiyesiyle 81 ilin sahur ve iftar saatleri belli oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
En batı noktası Gökçeada’da ilk gün oruç süresi 13 saat 15 dakika olarak belirlenirken, ayın son gününde bu süre 12 saat 19 dakikaya gerileyecek.
En doğudaki Iğdır’da ise Ramazan’ın ilk gününde oruç süresi 12 saat 22 dakika olacak; son gününde ise 12 saat 42 dakikaya çıkacak.
19 ŞUBAT 2026 (RAMAZAN 1. GÜN) İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ
İL ADI İMSAK (Sahur Bitiş) İFTAR (Akşam Ezanı)
İSTANBUL 06:22 18:49
ANKARA 06:06 18:35
İZMİR 06:29 19:00
BURSA 06:21 18:50
ESKİŞEHİR 06:16 18:45
ŞANLIURFA 05:42 18:15
SİVAS 05:50 18:19