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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakçıoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Tarık Coşkun, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş, Vali Yardımcıları Hacı Mehmet Kara, Onur Şatıroğlu, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Güngör Kırarslan, bazı ilçe belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay, HayKonfed Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir ile İl Hayvanları Koruma Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ersin Çakır tarafından bir sunum yapılarak, 5199 sayılı Kanun kapsamında Ordu ilinde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol ve kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulunuldu.

Doğa Korum ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Ordu Büyükşehir Belediyesine tabi olarak ilçe belediyelerince işletmesi sağlanmak üzere 8 Doğal Yaşam Alanı yapımı için uygunluk verildiğini belirten Ersin Çakır, “Vermiş olduğumuz uygunluk belgesi sonrasında Altınordu ilçesinde 200 kapasiteli, Fatsa ilçesinde 350 kapasiteli, Gölköy ilçesinde 200 kapasiteli, Kabadüz ilçesinde 600 kapasiteli, Korgan ilçesinde 120 kapasiteli, Kumru ilçesinde 300 kapasiteli, Ünye ilçesinde 400 kapasiteli Doğal Yaşam Alanının yapımı tamamlanarak, faaliyete başlamıştır. Ordu Büyükşehir Belediyesine ait Altınordu ilçesi Karapınar mahallesindeki Bakımevinde yapılan kapasite artırma çalışmaları sonucu kapasitesi ise 500’den 700 çıkarılmıştır.” dedi.

Ersin Çakır, Ordu ili genelinde yapımı tamamlanarak faaliyete başlayan 8 Doğal Yaşam Alanının doluluk oranları, kısırlaştırılan köpek sayısı, aşılanan köpek sayısı, sahiplendirilen köpek sayısı ve diğer çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.



Toplantıda söz alan Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakçıoğlu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu periyodik teftiş kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Tarık Coşkun ile Ordu iline geldiklerini ifade ederek, bir hafta süreyle Ordu’da yapılan çalışmaları yerinde göreceklerini söyledi.

“Birkaç ay öncesine göre baktığımız zaman Ordu'da doğal yaşam alanlarının sayısı ve kapasitesi önemli oranda yükseltilmiş” diyen Mülkiye Müfettişi Mesut Tabakcıoğlu, “Ordu'da sahipsiz hayvanların toplanması noktasında göstermiş olduğu çalışmalardan ötürü Sayın Valimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

İl Hayvanları Korum Kurulu Toplantısı, toplantı gündeminde yer alan konuların görüşülmesi, toplantıya katılanların görüş, düşünce ve önerilerini dile getirmesiyle son buldu.