Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Üsteğmen Miralay Tolga Akalp, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.



Radikalizm, radikalleşme, aşırıcılık konuları ile okul ve çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin ele alındığı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından sunum yapılarak, bilgilendirmede bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaptıkları sunumda; radikalizm, radikalleşme ve aşırıcılığın neler olduğu, sosyal medya ve dijital mecralar kullanılarak gençlerin nasıl radikalleşme eğilimine yöneldiği, terör örgütlerinin bazı uygulamalar yoluyla gençleri nasıl etkiledikleri ve nasıl radikalleştirdikleri, radikalleşmeye ve aşırıcılığa karşı gençleri korumaya yönelik yürütülen bilgilendirme ve önleme faaliyetleri hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul ve okul çevrelerinde alınan tedbirler ile Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olaylardan sonra alınan İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda alınan ilave tedbirler, yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgilendirmede bulunuldu.