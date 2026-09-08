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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Eylül Ayı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İl Jandarma Komutan Vekili Albay Güngör Kırarslan, Sahil Güvenlik 97 Bot Komutanı SG Üsteğmen Miralay Tolga Akalp, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Her ay farklı bir konunun ele alındığı İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısının bu ayki konusu yabancılar ve düzensiz göçle mücadele oldu.

Toplantıda, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç tarafından bir sunum yapılarak, Ordu’da ikamet eden yabancılar, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma statüsü altında bulunanlar ile düzensiz göçle mücadele çalışmaları hakkında Vali Muammer Erol’a ve toplantıya katılanlara bilgilendirmede bulunuldu.

Ordu’da, eğitim, çalışma ve değişik nedenlerle 1.622 ikamet izinli yabancı uyruklu kişi bulunduğunu belirten İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, halihazırda 672 Geçici Koruma statüsünde yer alan Suriyeli ile Uluslararası Koruma statüsünde yer alan yabancı uyruklu kişiler bulunduğunu söyledi.

Ferruh Dibiç, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)’nde bu güne kadar 149 düzensiz göçmene işlem yapıldığını sözlerine ekledi.