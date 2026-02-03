Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantıları Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş Başkanlığında başladı.

İl Genel Meclisin ilk toplantısında iki gündem maddesi görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Görüşülen gündem maddelerinden İl Özel İdaresi tarafından yürütülen “Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ve Bakım Evi” projesi kapsamında gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemi konusu değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdere Köyü’nde 128 ada 8 parselde yapılması planlanan tavuk çiftliği ile ilgili İl Özel İdaresinden görüş alınması talebi ise detaylı incelenmek üzere İmar, Çevre ve Tarım Komisyonlarına havale edildi.

Diğer yandan Şubat ayı İl Genel Meclisi ilk toplantısını İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Can Kılınç ile Siyasi İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Güler de takip etti.

İl Genel Meclisi Şubat ayı ikinci toplantısı 3 Şubat Salı günü saat 11:00’de İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacak.