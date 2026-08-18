Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎İYİ Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, hızlı tren projesi kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle zarar gören yollar ve altyapıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Uğur, Kalyon İnşaat’ın İl Özel İdaresi ile yapılan protokol kapsamında verilen sözleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

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‎Osmaneli’nin hızlı tren projesinin önemli güzergâhlarından biri olduğunu ifade eden Uğur, çalışmalar sırasında yolların yanı sıra içme suyu ve tarımsal sulama altyapısında da zararlar meydana geldiğini öne sürdü.

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‎Özellikle Düzmeşe Köyü ile Osmaneli arasındaki bağlantı yoluna dikkat çeken Uğur, mevcut sıcak asfaltın çalışmalar nedeniyle bozulduğunu, ancak yolun yeniden sıcak asfalt yapılması yerine sathi kaplama yapılacağının belirtildiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

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‎Uğur, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‎‎"Kalyon İnşaat verdiği sözleri neden yerine getirmiyor? Osmaneli ilçemiz ile Bursa, İstanbul ve Ankara hızlı tren projesinin yapımını üstlenen Kalyon İnşaat firması, İl Genel Meclisinde alınan Özel İdare ile protokol kararlarına göre bozduğu yollar, içme suyu ve tarımsal sulamalar gibi işlerde verdiği sözleri yerine getirmelidir. Düzmeşe Köyü ile ilçemiz bağlantısında bulunan sıcak asfaltı bozup yerine sathi kaplama yapacağını belirtiyor. Hem ilçemizde para kazanacak hem de verilen sözler yerine getirilmeyecek. Buradan yetkililere sesleniyorum: Verilen sözleri yerine getirin.”

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‎Uğur, proje kapsamında zarar gören yol ve altyapının protokolde belirtilen şartlara uygun şekilde eski haline getirilmesini istedi.