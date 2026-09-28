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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, şehit Hava Uçak Bakım Astsubay İlhan Ongan’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesiyle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Çağlar, aile üyeleriyle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, şehit aileleri ile gazilerin her zaman yanında olunmaya ve şehitlerin hatıralarının yaşatılmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, “Şehitlerimizin emaneti, bizim en kıymetli emanetimizdir” ifadelerine yer verilerek, şehitler rahmet ve minnetle anıldı, ailelerine sağlık ve huzur temennisinde bulunuldu.