Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, operasyonel faaliyet yürüten birimlerde denetim ve incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde Çağlar’a, birimlerin yürüttüğü faaliyetler, operasyonel süreçler ve suçla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar hakkında ayrıntılı brifing verildi.

İl Emniyet Müdürü Çağlar, incelemeleri kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarını da değerlendirdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alan Çağlar, önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan çalışmaları yetkililerle görüştü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentin huzur ve güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca özellikle gençlerin uyuşturucudan korunmasına yönelik çalışmaların etkin şekilde devam edeceği vurgulandı.