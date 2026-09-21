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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesai arkadaşı Gazi Halil Er ile bir araya geldi.

Gaziler Günü vesilesiyle gerçekleştirilen buluşmada İl Emniyet Müdürü Çağlar, Gazi Halil Er’in nezdinde tüm gazilerin gününü kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de saygı, şükran ve vefa duyguları ifade edildi.