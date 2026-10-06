Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Genel Değerlendirme Toplantısı’na video konferans sistemi üzerinden katıldı.
Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Emniyet Teşkilatı’nın merkez ve taşra birimlerinden yöneticiler katılım sağladı.
Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar’ın da video konferans yöntemiyle yer aldığı toplantıda, emniyet hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu.
Toplantı, merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyonun sürdürülmesi ve yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi kapsamında gerçekleştirildi.